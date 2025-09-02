Акции «Газпрома» взлетели после подписания исторического соглашения с Китаем

«Сила Сибири-2» — это проектируемый трубопровод, который соединит газовые месторождения Западной Сибири с Китаем, пройдя через территорию Монголии. Протяженность трассы составит около 6,7 тысяч километров, из которых 2,7 тысяч километров пролягут по российской территории. Проектирование началось в сентябре 2020 года, и с тех пор стороны ведут активные переговоры по техническим и экономическим параметрам. Кроме того, стороны согласовали увеличение экспорта газа по действующему газопроводу «Сила Сибири» — с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Также по восточному маршруту объем поставок возрастет с 10 млрд до 12 млрд кубометров.