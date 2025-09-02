Эксперт усомнился в перспективе резкого отказа дилеров от скидок на авто

Главной особенностью экономики населения при высокой ключевой ставке эксперт назвал режим сохранения денежных средств, когда их хранят и не тратят. Иванов уточнил, что в этом состояла ключевая задача регулятора, с которой он справился, и сейчас денежная масса начинает высвобождаться, поскольку средняя ставка по депозитам в банках — 14%, что меньше, чем было даже несколько месяцев назад. Эксперт добавил, что доля продаж новых автомобилей с привлечением заемных средств не поменялась и остается на отметке около 70%.