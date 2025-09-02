Ричмонд
Эксперт усомнился в перспективе резкого отказа дилеров от скидок на авто

Эксперт Николай Иванов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что запас машин у дилеров и дистрибьюторов составляет около 400 тысяч автомобилей, и этого количества хватит на 3−4 месяца.

Собеседник издания обратил внимание на то, что ситуация на складах у разных брендов разная, но можно наблюдать, что стоки «сдуваются», и это сформировавшаяся тенденция. Эксперт подчеркнул, что запас до конца года — это все еще не очень здоровый процесс.

При этом Иванов усомнился, что в сентябре произойдет повальный отказ от дисконтных программ. По его мнению, может случиться некая корректировка, и особенно это касается тех моделей и марок, где стоки уже приведены в норму. Тем не менее собеседник издания считает, что «тумблера» в сентябре не будет.

Эксперт также высказался о том, какое влияние на рынок оказало снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Он указал, что высокая ключевая ставка — это не только и не столько проблема заградительно дорогих кредитов для людей. Иванов напомнил, что на большинство официально представленных в России брендов распространяются субсидированные кредиты, финансируемые производителями, и средняя ставка по ним составляет 9,9%, что почти вдвое ниже ключевой ставки.

Главной особенностью экономики населения при высокой ключевой ставке эксперт назвал режим сохранения денежных средств, когда их хранят и не тратят. Иванов уточнил, что в этом состояла ключевая задача регулятора, с которой он справился, и сейчас денежная масса начинает высвобождаться, поскольку средняя ставка по депозитам в банках — 14%, что меньше, чем было даже несколько месяцев назад. Эксперт добавил, что доля продаж новых автомобилей с привлечением заемных средств не поменялась и остается на отметке около 70%.

