Миллер: «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2»

При этом газета Financial Times летом 2024-го писала, что ~Китай хотел покупать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке~. Кроме этого, Пекин также обязался покупать лишь небольшую часть из запланированного годового объема в 50 млрд куб. м. Эксперты отмечали, что российский газ «стратегически» необходим Китаю как надежный источник поставок, не связанный с морскими маршрутами в случае конфликта вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море. Однако, чтобы сделка была выгодной, нужна очень низкая цена и гибкие обязательства. ~Такой подход, по данным издания, не устроил Москву~.