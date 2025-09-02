Китай с 15 сентября вводит пробный безвизовый режим для россиян

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30−40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».