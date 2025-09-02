Банк России предположил, что ключевая ставка продолжит снижаться

Центральный банк Российской Федерации опубликовал документ, из которого следует, что в будущем году ожидается снижение ключевой ставки.
Предполагается, что в 2025 году показатель будет составлять около 19 процентов, а в следующим году может снизиться до 12 процентов.
Ключевая ставка вернется в нейтральную область в 2027 и 2028 годах, сказали в Центробанке. Нейтральная ставка при инфляции в 4 процента будет составлять 7,5−8,5%.
