Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России предположил, что ключевая ставка продолжит снижаться

Центральный банк Российской Федерации опубликовал документ, из которого следует, что в будущем году ожидается снижение ключевой ставки.

Центральный банк Российской Федерации опубликовал документ, из которого следует, что в будущем году ожидается снижение ключевой ставки.

Предполагается, что в 2025 году показатель будет составлять около 19 процентов, а в следующим году может снизиться до 12 процентов.

Ключевая ставка вернется в нейтральную область в 2027 и 2028 годах, сказали в Центробанке. Нейтральная ставка при инфляции в 4 процента будет составлять 7,5−8,5%.

Читайте материал «Китай установит безвизовый режим для россиян».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.