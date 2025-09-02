Автоэксперт объяснил, можно ли привлечь к ответственности за разговор по мобильному на АЗС

Разговор по мобильному телефону на АЗС: возможно ли привлечение к ответственности? Вправе ли наследник управлять машиной, которая перейдет ему по наследству, если управление предусмотрено законом? Понятые не расписались в распечатке, выданной алкометром: будет ли документ действителен? Водитель не передал инспектору ДПС документы, и суд отправил его в изолятор временного содержания: в какой срок суд должен рассмотреть жалобу на арест?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
Пока я заправлял машину бензином, жена стояла рядом и разговаривала по мобильнику. Подошел сотрудник АЗС и показал на табличку, где было сказано, что разговаривать на заправке запрещено. Жена отмахнулась от него, и тогда он пригрозил штрафом. Но это же абсурд!
Евгений, г. Краснодар.
Использование непосредственно возле бензоколонки какого-либо электрооборудования, способного вызвать искру, правилами работы АЗС запрещается. И хотя такой запрет в первую очередь относится к электроинструментам типа дрели, смартфон тоже рассматривается как потенциальный источник возникновения электрического тока в металлических проводниках, в том числе на поверхности оборудования АЗС.
Конечно, у современных смартфонов уровень электромагнитного излучения довольно низок, а оборудование АЗС имеет весьма надежную защиту. Не случайно же история пока не знала случаев возникновения пожаров на бензоколонках по причине использования мобильного телефона.
Однако известны другие случаи, когда загорался сам телефон или взрывалась батарея. И слава богу, что происходило это не на территории автозаправочной станции.
Поэтому запрет на пользование возле бензоколонки хоть и формальный, но не совсем абсурдный…
Через полгода буду получать по наследству машину, принадлежавшую папе. Могу ли я перегнать ее из деревни, где она брошена, в свой гараж, чтобы не разграбили? Где-то читал, что нотариус может передать машину одному из наследников в управление. Это правда?
Станислав, г. Тула.
Да, с целью сохранения имущества в интересах наследников нотариус, открывший наследственное дело, может передать автомобиль одному из них. Но слово «управление» в этом случае не следует понимать как воздействие на органы управления автомобиля с целью его перемещения в пространстве. Речь идет о доверительном управлении, то есть совершении неких действий, направленных на сохранение автомобиля до его получения наследниками. Как, например, в вашем случае.
Получить машину в доверительное управление можно с согласия нотариуса. Но и это не будет означать, что вы, получив машину в доверительное управление, получите право садиться за руль.
Регистрация автомобиля в ГАИ в случае смерти прежнего владельца прекращается по инициативе Госавтоинспекции, регистрационные документы и знаки подлежат изъятию. Поэтому так или иначе машину к месту хранения вам придется перевозить на эвакуаторе.
При продувке у инспектора ДПС алкометр показал небольшое превышение алкоголя и выдал распечатку. А понятые, которые присутствовали при освидетельствовании, не расписались в ней. Мой адвокат говорит, что благодаря этому дело в суде можно развалить. Это правда?
Николай, г. Клин.
Такое правило было предусмотрено старыми приказами МВД: понятые должны были расписаться в «чеке», тем самым удостоверяя идентичность показаний алкометра на экране и в распечатке. И в случае отсутствия подписей суд при рассмотрении дела мог признать документ полученным с нарушением закона.
Однако новые приказы МВД такого требования не содержат. Если к участию в деле привлечены понятые, главное, чтобы их подписи имелись в протоколах и акте освидетельствования на состояние опьянения.
Стало быть, на аргумент вашего адвоката полагаться не стоит.
Меня посадили на семь суток якобы за то, что я не передал инспектору ДПС свое водительское удостоверение. Но это неправда, я передал. Хочу обжаловать арест в суде, но понимаю, что жалобу будут рассматривать 10 дней. А какой смысл ее подавать, если к тому времени срок ареста истечет?
Павел, г. Калининград.
Не истечет, если вы поторопитесь. И ждать 10 дней, пока вышестоящий суд вынесет по жалобе решение, вам не придется: жалоба подлежит рассмотрению в течение одних суток с момента ее подачи. И возможно, уже на вторые сутки вас отпустят с миром.
Стало быть, если вы считаете арест наложенным необоснованно, приступайте к подготовке жалобы, едва переступив порог камеры.
Даже находясь в изоляторе временного содержания, вы не лишены возможности подать жалобу. Пригласите любое лицо, которому вы доверяете совершать подобные действия, выдайте ему доверенность и отправьте в суд. Если суд готов принять жалобу в электронном виде, воспользуйтесь дистанционным сервисом.
Для достижения цели вы вправе в установленные внутренним распорядком часы пользоваться своим мобильным телефоном.