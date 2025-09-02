Автоэксперт объяснил, можно ли привлечь к ответственности за разговор по мобильному на АЗС

Да, с целью сохранения имущества в интересах наследников нотариус, открывший наследственное дело, может передать автомобиль одному из них. Но слово «управление» в этом случае не следует понимать как воздействие на органы управления автомобиля с целью его перемещения в пространстве. Речь идет о доверительном управлении, то есть совершении неких действий, направленных на сохранение автомобиля до его получения наследниками. Как, например, в вашем случае.