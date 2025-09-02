Экономист Балынин: в сентябре пенсии у тех, кто старше 80 лет, вырастут

У них вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, она будет удвоена. Если раньше сумма выплат составляла 8 907,70 рублей, то теперь будет 17 815,40 ₽ Так же в фиксированную выплату включат надбавку за уход — 1 314 рублей. В итоге получается, что сумма выплат вырастет до 19 129,40 рублей.