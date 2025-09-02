Экономист Балынин: в сентябре пенсии у тех, кто старше 80 лет, вырастут

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, у кого с 1 сентября вырастет пенсия. Увеличение коснется прежде всего тех, кто отметил 80-летие в августе.
У них вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, она будет удвоена. Если раньше сумма выплат составляла 8 907,70 рублей, то теперь будет 17 815,40 ₽ Так же в фиксированную выплату включат надбавку за уход — 1 314 рублей. В итоге получается, что сумма выплат вырастет до 19 129,40 рублей.
— Таким образом, сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10221,70 рубля, — подчеркнул Балынин aif.ru.
Сумма всех надбавок увеличится на 28,9%. А общая сумма пенсионных выплат перешагнет 45 тысяч рублей. Никаких заявлений на пересчет пенсии писать не надо.
Доплаты получат так же члены летных экипажей, работники угольной промышленности.
Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре составит 46,26 тыс. рублей, сказал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
Ранее, депутат Светлана Бессараб отметила, что в России могут вернуть полную индексацию работающим пенсионерам. В стране 43 миллиона пенсионеров, восемь миллионов из них — работающие.
— Прибавка составила от четырех до 10 тысяч рублей, но полное восстановление обеспечить объективно сложно, — сказала депутат 360.ru.
Российские пенсионеры смогут официально регистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход. Потеря пенсионных выплат и большинства социальных льгот пожилым россиянам не грозит, сообщает ОТР.