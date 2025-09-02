Банк России объяснил парадоксы связи между ключевой ставкой и ростом ВВП

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026−2028 годы, который был опубликован на сайте регулятора, Центробанк оставил неизменным прогноз по средней ключевой ставке до конца этого года: она ожидается в диапазоне 18,8−19,6%. Также в документе помимо базового были представлены три сценария развития экономики России — «Дезинфляционный», «Проинфляционный» и «Рисковый». Обсуждение этого документа состоялось 2 сентября в ходе пресс-конференции заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина.
Как следует из публикации, в будущем году ключевая ставка будет в границах 12−13%, а на 2027 опуститься в коридор 7,5−8,5%. «Дезинфляционный» сценарий предполагает более высокую, чем в базовом, отдачу инвестиций одновременно с ростом производительности труда. Инфляционное давление здесь будет снижаться более быстрыми темпами. В результате рост цен сможет замедлиться при меньшей жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. «Проинфляционный» сценарий предполагает более высокую долю расходов бюджета на льготные программы, протекционистские меры правительства, усиление санкционного давление и снижение цен на нефть. В этом случае для снижения инфляции Банку России придется проводить более жесткую политику. «Рисковый» сценарий предполагает увеличение противоречий в мировой экономике, усиление торговых войн и финансовый кризис Однако в ходе пресс-конференции Заботкин подчеркнул, что наиболее реалистичным сценарием остается базовый, вероятность его исполнения больше, чем всех остальных вместе взятых.
В настоящее время необходимости в проведении ещё более жесткой ДКП у Банка России нет. Во второй половине прошлого года ключевая ставка была повышена до 21% и это шаг себя оправдал. К настоящему моменту рост цен замедлился. Достигнутой жесткости политики хватит для достижения цели по инфляции (а она составляет 4%) к концу 2026 года. «Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются», — подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя ЦБ РФ.
Однако преждевременное снижение ключевой ставки обернется дополнительными расходами для бюджета России в будущем, ведь если инфляцию не удастся замедлить, то ставку через какое-то время снова придется повышать. А это значит, что продолжение льготных программ будет обходиться дороже госказне. «От уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам, темпы роста кредита и денежных агрегатов, совокупный спрос в экономике, обменный курс рубля, — отметил в ходе пресс-конференции Алексей Заботкин. — Все это, в свою очередь, влияет на то, в какой мере спрос со стороны населения и компаний соразмерен текущим производственным возможностям. И насколько рост спроса согласуется с расширением этих возможностей в будущем. А уже это соотношение формирует динамику цен в экономике».
При этом на данном этапе Банк России видит заметный прогресс в борьбе с инфляцией. «Наша цель в цифрах — годовая инфляция вблизи 4%, — подчеркнул Заботкин. — При этом мы считаем возможным снижение, но точно не повышение целевого уровня в будущем». Напомним, что на неделе к 25 августа, согласно данным Росстата, годовая инфляция составила 8,46%. Для сравнения, в июле она была на уроне 8,79%.
Зашла речь на пресс-конференции и о парадоксах экономического роста в России. «МК» обратил внимание, что средняя ключевая ставка в 2024 году составила 17,5%, а ВВП вырос на 4,1%. По итогам этого года средняя ключевая ставка, как ожидается в ряде прогнозов, будет в диапазоне 16,3−18%, однако ВВП при этом, по прогнозам Минфина, окажется на уровне 1,5%. И выходит, что когда Банк России держал ставку высокой, то темпы экономического роста были значительными и превышали прогнозы различных ведомств и даже западных аналитических центров, а как только регулятор начал её снижать, так и отечественная экономика начала замедляться. Но разве не должно быть наоборот, ведь бизнес так долго призывал к снижению ключевой ставки?
«То, на что вы указываете — это наглядная иллюстрация, что прямой, синхронной, механической причинно-следственной зависимости между уровнем ключевой ставки и экономическим ростом на самом деле нет, — заявил Заботкин, отвечая на вопрос “МК”. — Совсем не обязательно, что за более низким уровнем ставки будет следовать более высокий темп роста реального ВВП. Эта взаимосвязь гораздо сложнее и зависит от начальных условий, то есть тех условий, в которых находится экономика в конкретный момент времени». Зампред ЦБ РФ пояснил, что если экономика оказалась в состоянии спада, как это было во втором квартале 2020 года из-за пандемии — там была высокая безработица и низкий уровень конечного спроса, — то снижение ключевой ставки, то есть переход регулятора к более мягкой денежно-кредитной политике, оживит спрос и придаст импульс краткосрочному росту ВВП. Это будет означать, что в хозяйственную деятельность будут снова вовлечены свободные ресурсы.
Но если все ресурсы уже задействованы, спрос очень высокий в экономике, что имело место в России последние пару лет, то главным ограничением для будущего роста является невозможность нарастить выпуск за счет свободных ресурсов, потому что их просто нет. И тогда при снижении ставки происходит не ускорение роста экономики, как вроде бы подсказывает интуиция, а ускорение инфляции. «В этой ситуации высокая ставка — это реакция Центрального банка на перегрев спроса, который все меньше помогает будущему росту и все больше выливается в высокую инфляцию — это то, что имело место в 2024 году, — пояснил Заботкин. — У нас все сильнее спрос переливался в инфляцию и ставка в ответ на это шла вверх. Замедление роста, которое мы сейчас наблюдаем — это как раз отражение того, что экономике сложно расти дальше, из-за того, что все ресурсы были задействованы в результате очень быстрого роста экономической активности в 2023—2024 годах. Спрос уже сильно забежал вперед производственных возможностей и по мере того, как этот отрыв сокращается, за счет того, что мы имеем более сдержанную динамику спроса, в том числе под воздействием повышения ставки, которое было предпринято (ЦБ РФ) в прошлом году, мы имеем замедление инфляции. И это позволяется снижать (ключевую) процентную ставку без риска того, что этот перегрев спроса будет сохраняться и все больше усугублять ситуацию с инфляцией».