Банк России объяснил парадоксы связи между ключевой ставкой и ростом ВВП

Но если все ресурсы уже задействованы, спрос очень высокий в экономике, что имело место в России последние пару лет, то главным ограничением для будущего роста является невозможность нарастить выпуск за счет свободных ресурсов, потому что их просто нет. И тогда при снижении ставки происходит не ускорение роста экономики, как вроде бы подсказывает интуиция, а ускорение инфляции. «В этой ситуации высокая ставка — это реакция Центрального банка на перегрев спроса, который все меньше помогает будущему росту и все больше выливается в высокую инфляцию — это то, что имело место в 2024 году, — пояснил Заботкин. — У нас все сильнее спрос переливался в инфляцию и ставка в ответ на это шла вверх. Замедление роста, которое мы сейчас наблюдаем — это как раз отражение того, что экономике сложно расти дальше, из-за того, что все ресурсы были задействованы в результате очень быстрого роста экономической активности в 2023—2024 годах. Спрос уже сильно забежал вперед производственных возможностей и по мере того, как этот отрыв сокращается, за счет того, что мы имеем более сдержанную динамику спроса, в том числе под воздействием повышения ставки, которое было предпринято (ЦБ РФ) в прошлом году, мы имеем замедление инфляции. И это позволяется снижать (ключевую) процентную ставку без риска того, что этот перегрев спроса будет сохраняться и все больше усугублять ситуацию с инфляцией».