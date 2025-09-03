Юбилейный ВЭФ-2025 стартует на острове Русском во Владивостоке

«В прошлом году участие в форуме приняли 7,1 тысячи человек из 75 стран. Среди них были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 государств, официально считающихся недружественными России, включая Австралию, Великобританию, Германию, США, Францию, Швейцарию и Японию. Минвостокразвития ожидает, что на юбилейном форуме подпишут больше соглашений, чем на предыдущем, когда было заключено 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллионов рублей», — сообщает РИА «Новости».