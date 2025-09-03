В России предложили новую льготу для школьников и студентов: подробности

Председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой рассмотреть вопрос о бесплатном входе в Музей Победы для учащихся школ и вузов. Копия документа находится в распоряжении ТАСС.