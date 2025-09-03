В России предложили новую льготу для школьников и студентов: подробности

Председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой рассмотреть вопрос о бесплатном входе в Музей Победы для учащихся школ и вузов. Копия документа находится в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что после обсуждений с общественниками предложено добавить школьников и студентов в список тех, кто может бесплатно ходить в Музей Победы.
Парламентарий указал на необходимость расширения музейной аудитории как инструмента противодействия гибридным угрозам. Формирование социально-возрастных сообществ на базе музея создаст естественный иммунитет к внешней пропаганде.
