В России предложили новую льготу для школьников и студентов: подробности

В ГД хотят сделать бесплатным вход в Музей Победы для учеников школ и вузов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой рассмотреть вопрос о бесплатном входе в Музей Победы для учащихся школ и вузов. Копия документа находится в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что после обсуждений с общественниками предложено добавить школьников и студентов в список тех, кто может бесплатно ходить в Музей Победы.

Парламентарий указал на необходимость расширения музейной аудитории как инструмента противодействия гибридным угрозам. Формирование социально-возрастных сообществ на базе музея создаст естественный иммунитет к внешней пропаганде.

Напомним, что накануне в ГД выдвинули инициативу по упрощению процедуры зачисления в школы для детей из семей, относящихся к коренным малочисленным народам России.

