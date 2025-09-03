Ричмонд
На ВЭФ во Владивостоке представили деликатесы из рыбы и морепродуктов РФ

Камчатский краб, сахалинский гребешок, мурманский лосось, приморские мидии представлены в меню.

Источник: Аргументы и факты

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заработал «Рыбный дом» Росрыболовства, где посетители могут попробовать блюда из рыбы и морепродуктов российских регионов.

В меню представлены камчатский краб, сахалинский гребешок, мурманский лосось, приморские мидии и другие деликатесы.

Организаторы подчеркивают, что проект демонстрирует богатство отечественного промысла и направлен на популяризацию продукции рыбной отрасли.

Ранее стало известно, что комплексный обед на ВЭФ обойдется в 5,9 тысячи рублей.