На ВЭФ во Владивостоке представили деликатесы из рыбы и морепродуктов РФ

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заработал «Рыбный дом» Росрыболовства, где посетители могут попробовать блюда из рыбы и морепродуктов российских регионов.
В меню представлены камчатский краб, сахалинский гребешок, мурманский лосось, приморские мидии и другие деликатесы.
Организаторы подчеркивают, что проект демонстрирует богатство отечественного промысла и направлен на популяризацию продукции рыбной отрасли.
Ранее стало известно, что комплексный обед на ВЭФ обойдется в 5,9 тысячи рублей.