Индекс Мосбиржи упал до 2842 пунктов после заявлений Трампа о Путине

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на вечерней сессии 18 августа ускорил падение до 1,65%, достигнув минимума в 2841,94 пункта к 20:50 мск.

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на вечерней сессии 18 августа ускорил падение до 1,65%, достигнув минимума в 2841,94 пункта к 20:50 мск. К 21:35 снижение замедлилось до 1,54%, и индекс отскочил до 2845,17 пункта. Резкое падение связано с заявлением президента США Дональда Трампа о разочаровании в российском лидере Владимире Путине и угрозами новых санкций.

Ранее Трамп заявлял о возможности введения вторичных пошлин до 100% против России и её партнеров, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Также он сократил срок для заключения мирного соглашения с 50 до 10 дней. Встреча президентов России и США на Аляске 16 августа завершилась без сделки, что усилило негатив для рынка.

Также Украине предрекли незавидную судьбу после саммита ШОС.

