Индекс Мосбиржи упал до 2842 пунктов после заявлений Трампа о Путине

Ранее Трамп заявлял о возможности введения вторичных пошлин до 100% против России и её партнеров, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Также он сократил срок для заключения мирного соглашения с 50 до 10 дней. Встреча президентов России и США на Аляске 16 августа завершилась без сделки, что усилило негатив для рынка.