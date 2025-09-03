«Три года вместо полутора»: в России пересчитали ценность материнского труда

Партия СРЗП во главе с Сергеем Мироновым предлагает усилить поддержку матерей: засчитывать в пенсионный стаж полные 3 года ухода за каждым ребенком вместо нынешних 1,5 лет.
«По нашей инициативе уход за каждым ребенком до полутора лет будет засчитываться в стаж в двойном размере», — уточнил Миронов.
Инициатива распространяется на обоих родителей независимо от пола. Кроме этого, предложение не влияет на расчет размера пенсии, но гарантирует сохранение права на ее получение.
Для получения пенсии по старости необходимо три условия: достижение установленного возраста, наличие 15 лет страхового стажа и накопление 30 пенсионных коэффициентов.
По мнению депутата Марины Ким, соавтора инициативы, государственная политика должна признавать уход за детьми социально значимой трудовой деятельностью с полным зачетом в страховой стаж.
Ранее в Госдуме предложили предоставлять соцпомощь многодетным до совершеннолетия ребенка.