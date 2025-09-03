Россиянам напомнили новые правила покупки смартфонов

Гаджеты должны продаваться с отечественным ПО.
В России с сентября 2025 года смартфоны должны продаваться с установленным отечественным программным обеспечением (ПО). Если российского ПО в них нет, то гаджеты считаются некачественными. Об этом рассказал доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
«Если российского ПО на смартфоне нет, или его система является закрытой и не предоставляет возможность установить приложения из другого магазина (например, из RuStore), то его можно вернуть», — передает издание «Прайм» слова Ковригина. Он уточнил, что популярные смартфоны Apple, в которых нет российского ПО, из продажи не исчезнут.
Ранее сообщалось, что национальный мессенджер MAX будет установлен на все новые смартфоны, поступающие в продажу в России с сентября 2025 года. Южнокорейский производитель Samsung станет одним из тех, кто начнет предустанавливать на российские смартфоны мессенджер MAX. Помимо этого, китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также собираются внедрять данное приложение на устройства, которые будут реализовываться в РФ.