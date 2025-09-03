Россиянам напомнили новые правила покупки смартфонов

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер MAX будет установлен на все новые смартфоны, поступающие в продажу в России с сентября 2025 года. Южнокорейский производитель Samsung станет одним из тех, кто начнет предустанавливать на российские смартфоны мессенджер MAX. Помимо этого, китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также собираются внедрять данное приложение на устройства, которые будут реализовываться в РФ.