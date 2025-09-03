Оппозиция: Берлин не потребует возмещения ущерба от подрыва газопроводов «Северный поток»

Правительство Германии, по мнению депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), не станет требовать компенсаций с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. По словам парламентария Штеффена Котре, Берлин намерен продолжать наносить максимальный ущерб России и потому не переквалифицирует диверсию в террористический акт, что позволило бы предъявить финансовые претензии. Об этом пишет РБК.