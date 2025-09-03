Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиция: Берлин не потребует возмещения ущерба от подрыва газопроводов «Северный поток»

Правительство Германии, по мнению депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), не станет требовать компенсаций с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Правительство Германии, по мнению депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), не станет требовать компенсаций с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. По словам парламентария Штеффена Котре, Берлин намерен продолжать наносить максимальный ущерб России и потому не переквалифицирует диверсию в террористический акт, что позволило бы предъявить финансовые претензии. Об этом пишет РБК.

Котре также отметил, что власти Германии скрывают детали расследования, ссылаясь на национальные интересы, и не сотрудничают с другими странами для объективного выяснения обстоятельств. При этом депутаты АдГ выступают за восстановление и защиту трубопроводов, подчеркивая их важность для энергоснабжения страны.

Ранее была раскрыта личность предполагаемого главного подрывника «Северных потоков».

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше