Правительство Германии, по мнению депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), не станет требовать компенсаций с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. По словам парламентария Штеффена Котре, Берлин намерен продолжать наносить максимальный ущерб России и потому не переквалифицирует диверсию в террористический акт, что позволило бы предъявить финансовые претензии. Об этом пишет РБК.
Котре также отметил, что власти Германии скрывают детали расследования, ссылаясь на национальные интересы, и не сотрудничают с другими странами для объективного выяснения обстоятельств. При этом депутаты АдГ выступают за восстановление и защиту трубопроводов, подчеркивая их важность для энергоснабжения страны.
Ранее была раскрыта личность предполагаемого главного подрывника «Северных потоков».