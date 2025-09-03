Пушков отметил, что проект России и КНР «Сила Сибири» стал поражением Европы

Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков дал свою оценку достигнутому 2 сентября соглашению о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«…Отмечают, что газ, который мог бы обеспечить десятилетия развития экономики Европы, теперь будет развивать экономику Китая. Именно так», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после публикации издания Financial Times, посвященной окончательному согласованию между РФ и КНР проекта масштабного газопровода «Сила Сибири — 2».
Алексей Пушков отметил, что новая энергетическая магистраль демонстрирует всю «мощь» ресурсного потенциала России.
Также ранее он обратил внимание на то, что сотрудничество России, Китая и других стран объединения БРИКС+ помогает формироваться «Глобальному Югу», который станет противовесом «Глобальному Западу».
В свою очередь, эксперт Сергей Правосудов в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему газопровод «Сила Сибири — 2» имеет такое большое значение для отечественной экономики.