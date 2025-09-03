В Госдуме рассказали о бесплатной услуге для водителей

Он отметил, что с 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное размещение триколора на регистрационных номерах. Однако, по его словам, для ряда транспортных средств, в частности легковых такси, предусмотрены исключения, позволяющие использовать ранее выданные номера. При этом действующее законодательство РФ не содержит требования об обязательной замене автомобильных номеров, на которых отсутствует изображение триколора.