Россиянам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов: миллионам грозят пени за просрочку платежей

Россиянам необходимо до 1 декабря заплатить имущественные налоги за прошлый год. Нарушение установленного срока грозит гражданам начислением пени, напомнила юрист Юлия Замятина. По ее словам, уже в сентябре налогоплательщики начинают получать соответствующие уведомления от Федеральной налоговой службы.
В уведомления включаются транспортный, земельный налог и налог на имущество физических лиц за предыдущий год. Все эти платежи рассчитываются автоматически на основе данных, которые передают в ФНС банки, Росреестр, ГИБДД и другие ведомства. Срок уплаты установлен единый — до 1 декабря, после чего за просрочку начинают начисляться пени.
Кроме того, осенью гражданам нужно заплатить налог на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам и счетам, начисленным за 2024 год. Облагается налогом только тот процентный доход, который превышает сумму в 210 тысяч рублей. Если процентный доход превысил эту сумму, ФНС добавит в уведомление налог с суммы превышения, который также необходимо уплатить до 1 декабря.
Отдельно юрист отметила, что если в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за прошлый год был указан НДФЛ к уплате, то срок исполнения этой обязанности наступил еще 15 июля. У тех, кто не успел оплатить налог в срок, начисляются пени на сумму задолженности. Погасить задолженность можно путем пополнения баланса по единому налоговому счету.
Прежде лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении солидарного налога на состояние для сверхобеспеченных россиян.