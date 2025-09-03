Россиянам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов: миллионам грозят пени за просрочку платежей

Кроме того, осенью гражданам нужно заплатить налог на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам и счетам, начисленным за 2024 год. Облагается налогом только тот процентный доход, который превышает сумму в 210 тысяч рублей. Если процентный доход превысил эту сумму, ФНС добавит в уведомление налог с суммы превышения, который также необходимо уплатить до 1 декабря.