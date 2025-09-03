10-й Восточный экономический форум начался во Владивостоке

Десятый Юбилейный Восточный экономический форум, который откроется третьего сентября во Владивостоке, обещает установить рекорд по масштабу проведения за всю историю мероприятия. Как сообщают «Известия», организаторы прогнозируют участие представителей свыше 70 государств и территорий.
Согласно экспертным оценкам, на площадке форума на острове Русском могут быть заключены соглашения на общую сумму от 4,5 до 5,8 триллионов рублей.
Ключевыми темами для обсуждения на ВЭФ-2025 станут внедрение передовых технологий, реализация инфраструктурных проектов, создание новых логистических маршрутов и подготовка высококвалифицированных специалистов. Особый акцент будет сделан на расширении международного партнерства.
Деловая программа форума, который проходит под лозунгом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания», включает семь основных направлений: партнёрские отношения, технологическое развитие, взаимодействие бизнеса и государства, развитие Дальнего Востока, инвестиции и инновации, логистические решения и городское развитие. Всего запланировано проведение порядка 90 тематических сессий.
С четвертого по шестое сентября в работе форума примет участие президент России Владимир Путин. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, пятого сентября российский лидер выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума, где также проведет ряд двусторонних встреч с иностранными представителями.
Читайте также: Владивостокская скорая приступила к дежурству на ВЭФ.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.