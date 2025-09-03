10-й Восточный экономический форум начался во Владивостоке

Деловая программа форума, который проходит под лозунгом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания», включает семь основных направлений: партнёрские отношения, технологическое развитие, взаимодействие бизнеса и государства, развитие Дальнего Востока, инвестиции и инновации, логистические решения и городское развитие. Всего запланировано проведение порядка 90 тематических сессий.