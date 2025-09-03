Минэнерго нашло способ избежать отключений электричества в Ташкенте — теперь ждём мобильные подстанции из Китая

Сотни жалоб, аварии, отключения целыми микрорайонами — привычная реальность для мегаполиса в XXI веке. И вот Министерство энергетики, кажется, придумало, как «решить» вечную проблему — заказать у Китая мобильные подстанции.
Об этом сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24». По его словам, мобильные подстанции позволят проводить ремонт и замену оборудования без введения отключений.
Однако сколько таких станций будет закуплено, какова их цена и сроки прибытия — пока неизвестно. Министр обошёл эту тему стороной. В свою очередь жители Ташкента надеются, что первые мобильные подстанции прибудут ещё до наступления зимних холодов, чтобы город не повторил сценарий прошлых лет, когда энергетический кризис затронул всех — от жилых домов до промышленных предприятий и социальных объектов.
Что такое мобильная подстанция?
Мобильная подстанция — это специальный комплекс оборудования, размещённый на автоплатформе (обычно на колёсах или контейнере), который позволяет в кратчайшие сроки подключиться к электросетям и заменить собой любую стационарную подстанцию. Такие подстанции полностью укомплектованы всем необходимым — трансформаторами, распределительными устройствами, средствами автоматизации и мониторинга.
Главная особенность мобильной подстанции — её можно быстро доставить к месту аварии или ремонта и подключить к сети всего за несколько часов, не оставляя целые кварталы без электричества на дни или недели.
Как это поможет Ташкенту?
С помощью мобильных подстанций энергетики смогут производить ремонт и замену оборудования на действующих объектах без необходимости полного отключения района или микрорайона от электроснабжения. Это означает, что даже в случае аварий или плановых работ жильцы останутся с электричеством.
Идея такая: когда на какой-то подстанции выявляется необходимость ремонта, к месту выезжает мобильная подстанция, оперативно включается в сеть и берёт на себя всю нагрузку. После окончания работ её просто перевозят на следующий объект.
В общем остаётся надеяться, что на этот раз Минэнерго действительно исполнит своё обещание и энергетическая система столицы встретит холода во всеоружии. Ведь до зимы осталось совсем немного, и очередной энергетический коллапс столице точно не нужен.