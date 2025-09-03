Минэнерго нашло способ избежать отключений электричества в Ташкенте — теперь ждём мобильные подстанции из Китая

Однако сколько таких станций будет закуплено, какова их цена и сроки прибытия — пока неизвестно. Министр обошёл эту тему стороной. В свою очередь жители Ташкента надеются, что первые мобильные подстанции прибудут ещё до наступления зимних холодов, чтобы город не повторил сценарий прошлых лет, когда энергетический кризис затронул всех — от жилых домов до промышленных предприятий и социальных объектов.