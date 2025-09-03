Ричмонд
В Новосибирске до конца года планируют сдать долгострой на улице Дуси Ковальчук

В многоквартирном доме на улице Дуси Ковальчук, 378/1 корпус 2 планируется приступить к завершающему этапу строительства.

Финансирование работ в размере свыше 962 миллионов рублей обеспечено за счет средств федерального и областного бюджетов. Реализация проекта позволит обеспечить жильем 263 граждан, вложивших средства в строительство.

Контроль за ходом работ возложен на региональный фонд защиты прав дольщиков, который взаимодействует с ППК «Фонд развития территорий». Данный объект является заключительным в перечне из восьми проблемных домов, переданных на завершение указанной организации. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец 2025 года.