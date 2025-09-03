В Новосибирске до конца года планируют сдать долгострой на улице Дуси Ковальчук

Контроль за ходом работ возложен на региональный фонд защиты прав дольщиков, который взаимодействует с ППК «Фонд развития территорий». Данный объект является заключительным в перечне из восьми проблемных домов, переданных на завершение указанной организации. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец 2025 года.