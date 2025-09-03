Стартовал процесс по делу о мусорном коллапсе в свердловских городах

Ей вменяют ч. 2 ст. 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия». По версии следствия, действия Распоповой привели к коллапсу с вывозом мусора в нескольких муниципалитетах Свердловской области: Ревде, Дегтярске, Первоуральске, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске и Артях.