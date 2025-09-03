Стартовал процесс по делу о мусорном коллапсе в свердловских городах

В Первоуральском городском суде в Свердловской области начался процесс в отношении экс-директора бывшего «мусорного» оператора Западной зоны — ТБО «Экосервис» — Анны Распоповой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ей вменяют ч. 2 ст. 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия». По версии следствия, действия Распоповой привели к коллапсу с вывозом мусора в нескольких муниципалитетах Свердловской области: Ревде, Дегтярске, Первоуральске, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске и Артях.
Согласно материалам дела, Распопова в период с сентября 2023 года по август 2024-го перечислила на сбор и вывоз мусора более 100 млн рублей двум компаниям: ООО ПКФ «Азимут» — более 80 млн. рублей, ООО «ЭКО-РЕГУЛ» — более 26 млн рублей.
«Обвинение полагает, что эти организации фактически не оказывали услуги ООО “ТБО “Экосервис”, что повлекло ухудшение финансового состояния и образования задолженности у ООО “ТБО “Экосервис” перед операторами, фактически оказывающими услуги по погрузке и транспортировке твердых бытовых отходов, а также перед ООО “Горкомхоз”, оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде”, — говорится в сообщении.
Своей вины экс-директор «ТБО “Экосервис” не признала. Сегодня было оглашено обвинительное заключение.