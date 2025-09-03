Для строительства аэропорта Омск-Фёдоровка отдадут 11 га леса

Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Аэропроект» начал работу над проектом компенсационного восстановления леса, который будет утрачен при строительстве аэропорта Омск-Фёдоровка. Аукцион на разработку проектной документации опубликован на портале Госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 563 211 рублей. Согласно документации, в процессе строительства будет затронуто 11,12 га леса в Любинском лесничестве и 0,42 га в Омском лесничестве. Эти участки будут переведены в земли иных категорий.
Подрядчик обязан подобрать территории для компенсационного восстановления леса. Перечень таких участков доступен в реестре на сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области, где на 15 августа значится 158 подходящих участков. В Любинском районе, например, указаны семь территорий.
В рамках работы подрядчик должен разработать проект восстановления леса, включающий посадку саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также подготовить смету затрат. Проект должен быть готов до 25 сентября 2025 года.