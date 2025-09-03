Минэнерго: более 83% квартир в Беларуси обеспечены газом

ЛЯХОВИЧСКИЙ РАЙОН, 3 сен ― Sputnik. Беларусь является одной из самый газифицированных стран на постсоветском пространстве и во всем мире, заявил министр энергетики республики Денис Мороз, передает корреспондент Sputnik.
Он напомнил, что газ в Беларусь пришел в 1960 году и долгое время использовался в основном в промышленности и в энергетике. В середине 90-х президент страны Александр Лукашенко поставил задачу провести масштабную кампанию по газификации населения.
За последние 30 лет в Беларуси было реализовано несколько государственных программ, связанных с развитием сети газоснабжения. В данный момент общая протяженность сетей превышает 68 тысяч километров. Газом обеспечены все города и все городские поселки страны, а также более 3500 тысяч населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
«В целом наша страна по обеспеченности природным газом на постсоветском пространстве, да и в мире, является одной из самых газифицированных», ― сказал Мороз журналистам в среду.
По его словам, более 83% квартир в республике обеспечены газом ― как природным, так и сжиженным, получаемым в процессе нефтепереработки.
«Порядка 3 млн квартир обеспечены природным газом и 600 тысяч квартир ― сжиженным», ― уточнил министр.
После чего добавил, что работа по развитию систем газоснабжения в Беларуси не останавливается несмотря на то, что в стране уже несколько лет электрическую энергию вырабатывает БелАЭС.
«Газ мы не отбрасываем в сторону, те населенные пункты, куда он подведен, будут развиваться», ― заключил глава Минэнерго.