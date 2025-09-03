Минэнерго: более 83% квартир в Беларуси обеспечены газом

За последние 30 лет в Беларуси было реализовано несколько государственных программ, связанных с развитием сети газоснабжения. В данный момент общая протяженность сетей превышает 68 тысяч километров. Газом обеспечены все города и все городские поселки страны, а также более 3500 тысяч населенных пунктов, расположенных в сельской местности.