Минэнерго: более 83% квартир в Беларуси обеспечены газом

Природный газ подведен в более чем 3 миллиона квартир по стране, а сжиженный газ, получаемый в процессе нефтепереработки, поступает в 600 тысяч квартир.

Источник: Sputnik.by

ЛЯХОВИЧСКИЙ РАЙОН, 3 сен ― Sputnik. Беларусь является одной из самый газифицированных стран на постсоветском пространстве и во всем мире, заявил министр энергетики республики Денис Мороз, передает корреспондент Sputnik.

Он напомнил, что газ в Беларусь пришел в 1960 году и долгое время использовался в основном в промышленности и в энергетике. В середине 90-х президент страны Александр Лукашенко поставил задачу провести масштабную кампанию по газификации населения.

За последние 30 лет в Беларуси было реализовано несколько государственных программ, связанных с развитием сети газоснабжения. В данный момент общая протяженность сетей превышает 68 тысяч километров. Газом обеспечены все города и все городские поселки страны, а также более 3500 тысяч населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

«В целом наша страна по обеспеченности природным газом на постсоветском пространстве, да и в мире, является одной из самых газифицированных», ― сказал Мороз журналистам в среду.

По его словам, более 83% квартир в республике обеспечены газом ― как природным, так и сжиженным, получаемым в процессе нефтепереработки.

«Порядка 3 млн квартир обеспечены природным газом и 600 тысяч квартир ― сжиженным», ― уточнил министр.

После чего добавил, что работа по развитию систем газоснабжения в Беларуси не останавливается несмотря на то, что в стране уже несколько лет электрическую энергию вырабатывает БелАЭС.

«Газ мы не отбрасываем в сторону, те населенные пункты, куда он подведен, будут развиваться», ― заключил глава Минэнерго.

