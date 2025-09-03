В авиакомпании «Ангара» высказались о возможном отстранении от полетов

Спустя несколько часов спасатели обнаружили обгоревшие обломки самолета. Погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, в том числе пять детей. Следствие рассматривает две основные причины, которые могли привести к катастрофе. О них мы подробно писали здесь.