В авиакомпании «Ангара» высказались о возможном отстранении от полетов

В авиакомпании «Ангара» прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении их сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не сможет выполнять полеты. Как сообщает ТАСС, в «Ангаре» назвали эти выводы преждевременными.
О том, что авиакомпания может прекратить полеты, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора.
«Более половины авиапарка эксплуатируется с отступлениями от обязательных требований по поддержанию летной годности. Несмотря на грубые нарушения требований безопасности и временного запрета полетов 18 воздушных судов (из 28 эксплуатируемых авиакомпанией), необходимые выводы авиакомпания “Ангара” не сделала», — цитируют «Известия» письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Росавиации Дмитрия Ядрова.
Издание уточняет, что окончательного решения по поводу судьбы авиакомпании Росавиация пока не приняла.
В самой «Ангаре» сообщили, что авиакомпания после того, как ей запретили обучать своих сотрудников, заключила договор с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации (МГТУ ГА) и теперь ведет подготовку персонала на базе вуза.
Напомним, Росавиация отозвала у иркутской авиакомпании «Ангара» сертификаты на подготовку персонала и техническое обслуживание воздушных судов после крушения самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области 24 июля. Перевозчик выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, но при заходе на посадку в конечном пункте связь с бортом пропала.
Спустя несколько часов спасатели обнаружили обгоревшие обломки самолета. Погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, в том числе пять детей. Следствие рассматривает две основные причины, которые могли привести к катастрофе. О них мы подробно писали здесь.