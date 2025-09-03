Ричмонд
Башкирия сохранила ударные темпы жилищного строительства

Башкирия сохранила ударные темпы жилищного строительства.

Источник: Башинформ

Несмотря на объективные сложности, Башкирии удалось сохранить объемы жилищного строительства на уровне ежегодных трех миллионов «квадратов». Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

«Меры поддержки по улучшению жилищных условий действуют, в этом году ими уже воспользовались более 4,5 тысячи человек. Продолжаем работы по реконструкции и строительству ряда крупных объектов. По программе капремонта в этом году обновим 761 МКД, планируем заменить и отремонтировать 200 км инженерных сетей, привести в порядок 164 общественные территории», — подчеркнул глава кабмина республики.