Башкирия сохранила ударные темпы жилищного строительства.

«Меры поддержки по улучшению жилищных условий действуют, в этом году ими уже воспользовались более 4,5 тысячи человек. Продолжаем работы по реконструкции и строительству ряда крупных объектов. По программе капремонта в этом году обновим 761 МКД, планируем заменить и отремонтировать 200 км инженерных сетей, привести в порядок 164 общественные территории», — подчеркнул глава кабмина республики.