Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ 3 сентября

Одно из ярких спортивных событий ВЭФ — Международный парад парусов — состоялось 3 сентября. Парад собрал в акватории Амурского залива крупные учебные парусники, иностранные команды и почетных гостей со всего мира, следует из информации на сайте форума.

Источник: Российская газета

В ходе парада состоялось показательное плавание парусников и яхт различных классов, а также прошел Кубок Росконгресса на яхтах класса «Плату-25» — захватывающее соревнование для любителей морских гонок, отмечается в сообщении.

Организатором международного парада выступила Ассоциация учебных парусников России при поддержке Фонда Росконгресс.

Напомним, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Его главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».