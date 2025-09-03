Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ 3 сентября

В ходе парада состоялось показательное плавание парусников и яхт различных классов, а также прошел Кубок Росконгресса на яхтах класса «Плату-25» — захватывающее соревнование для любителей морских гонок, отмечается в сообщении.
Организатором международного парада выступила Ассоциация учебных парусников России при поддержке Фонда Росконгресс.
Напомним, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Его главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».