Беларусь и Узбекистан создадут совместную внешнеторговую компанию

Промышленность, образование, туризм. Каковы перспективные сферы сотрудничества Беларуси и Узбекистана Шулейко: у Беларуси и Узбекистана есть конструктивное взаимодействие на всех уровнях Ядерная энергетика и тонкая химия. Караник очертил перспективы научного сотрудничества с Узбекистаном.
Замминистра отметил, что Узбекистан особое значение придает укреплению торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. «Благодаря активному, открытому и конструктивному диалогу взаимодействие между нашими странами демонстрирует устойчивую и поступательную динамику развития. За последний год белорусско-узбекское сотрудничество активно развивается во всех направлениях, — рассказал Хуррам Тешабаев. — Для дальнейшего развития торговли с белорусскими партнерами мы работаем над созданием совместной специализированной внешнеторговой компании с офисами в Минске и Ташкенте, а также торговых домов с организацией в них постоянно действующих шоурумов. Данная мера позволит обеспечить более эффективное продвижение продукции на рынках обеих стран, упростить логистические и таможенные процедуры, сократить сроки поставок и издержки участников внешнеэкономической деятельности».
Еще одно направление для эффективного и продуктивного сотрудничества — сельское хозяйство. Узбекистану интересны передовые технологии, эффективные аграрные решения, которые используются в Беларуси, а также развитие кооперации в сфере переработки и экспорта сельхозпродукции.
Замминистра подчеркнул, что в Узбекистане создан благоприятный инвестиционный и бизнес-климат. В стране открыты для сотрудничества такие перспективные направления, как создание совместных предприятий в машиностроении, текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности, электротехнике, производстве строительных материалов. «Наше сотрудничество может быть гораздо более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. Приглашаем белорусские компании к налаживанию совместного производства в Узбекистане товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в страны Южной Азии. Это наши соседи Афганистан, Пакистан, Индия. Совокупное население этих стран составляет более 1,5 миллиарда человек, это огромный рынок», — сказал Хуррам Тешабаев.