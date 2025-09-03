Беларусь и Узбекистан создадут совместную внешнеторговую компанию

Замминистра подчеркнул, что в Узбекистане создан благоприятный инвестиционный и бизнес-климат. В стране открыты для сотрудничества такие перспективные направления, как создание совместных предприятий в машиностроении, текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности, электротехнике, производстве строительных материалов. «Наше сотрудничество может быть гораздо более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. Приглашаем белорусские компании к налаживанию совместного производства в Узбекистане товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в страны Южной Азии. Это наши соседи Афганистан, Пакистан, Индия. Совокупное население этих стран составляет более 1,5 миллиарда человек, это огромный рынок», — сказал Хуррам Тешабаев.