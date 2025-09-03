Эксперты выяснили, сколько могут зарабатывать шахтёры в Челябинской области

— Кажется невероятным, но за прошедшие четыре года в ряде уральских регионов предлагаемые шахтёрам зарплаты выросли почти в два раза, в частности, это касается Челябинской области (рост медианы зарплатных предложений в 1,8 раз в 2025 году относительно 2021 года, с 70,6 тысяч рублей до 129,9 тысяч рублей), — поделились аналитики сервиса hh.ru.