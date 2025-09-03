Эксперты выяснили, сколько могут зарабатывать шахтёры в Челябинской области

На Южном Урале наблюдают умеренный дефицит шахтёров. Самые конкурентные зарплаты специалистам по подземным горным работам предлагают в Тюменской области (200 тысяч рублей), Свердловской области (136 тысяч рублей) и Челябинской области (129 тысяч рублей).
— Кажется невероятным, но за прошедшие четыре года в ряде уральских регионов предлагаемые шахтёрам зарплаты выросли почти в два раза, в частности, это касается Челябинской области (рост медианы зарплатных предложений в 1,8 раз в 2025 году относительно 2021 года, с 70,6 тысяч рублей до 129,9 тысяч рублей), — поделились аналитики сервиса hh.ru.
Сейчас работодатели в Челябинской области больше всего нуждаются в монтажниках, токарях, курьерах и водителях. А сколько могут зарабатывать эти специалисты, мы рассказывали ранее.