Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ

«Очень позитивно, что у нас такой активный Российско-Таиландский деловой совет под руководством президента “Ассоциации электрометаллургических предприятий” России Ивана Демченко. После ПМЭФ, на котором впервые, насколько я понимаю, состоялся бизнес-диалог России и Таиланда, Деловой совет организует такой же диалог и в рамках ВЭФ. По программе он запланирован на 4 сентября, и проходить он будет сразу после более широкого бизнес-диалога Россия — АСЕАН», — сказал он.