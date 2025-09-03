Ричмонд
Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ

Посол Томихин: бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Представители таиландских и российских деловых кругов примут участие в двустороннем бизнес-диалоге в рамках Восточного экономического форума, организованном Российско-Таиландским деловым советом, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Глава российской дипмиссии в Таиланде принимает участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Очень позитивно, что у нас такой активный Российско-Таиландский деловой совет под руководством президента “Ассоциации электрометаллургических предприятий” России Ивана Демченко. После ПМЭФ, на котором впервые, насколько я понимаю, состоялся бизнес-диалог России и Таиланда, Деловой совет организует такой же диалог и в рамках ВЭФ. По программе он запланирован на 4 сентября, и проходить он будет сразу после более широкого бизнес-диалога Россия — АСЕАН», — сказал он.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.