На бывшей территории Уралмашзавода построят 30-этажные высотки

В Екатеринбурге вблизи станции метро «Уралмаш» планируют возвести высотки. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик». Именно этот девелопер займется реализацией проекта. Уже разработан план строительства на бывшей территории Уралмашзавода.
— Первая очередь проекта предполагает возведение двух 30-этажных жилых башен общей площадью 49 тысяч квадратных метров на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, рядом с метро «Уралмаш», — уточнили в пресс-службе компании.
Работы планируют завершить к 2028 году. Всего в три новых микрорайона планируют заселить 44 тысячи человек.
Также на бывшей территории завода застройщик планирует возвести объекты социальной инфраструктуры, среди которых детсады, школа, поликлиника и спортивный кластер с бассейном.
Общая площадь застройки составит 94 гектара. Полностью завершить проект планируют к 2040 году.