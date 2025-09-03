На бывшей территории Уралмашзавода построят 30-этажные высотки

В Екатеринбурге вблизи станции метро «Уралмаш» планируют возвести высотки. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик». Именно этот девелопер займется реализацией проекта. Уже разработан план строительства на бывшей территории Уралмашзавода.