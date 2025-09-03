Тайский лоукостер с декабря начнет летать в Казахстан

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Лоукостер из Таиланда Thai Air Asia X запускает рейсы в Казахстан, сообщил комитет гражданской авиации Минтранспорта республики.
03.09.2025 «С 1 декабря текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд — Thai Air Asia X», — говорится в сообщении ведомства.
Авиакомпания, отметили в комитете гражданской авиации, начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок — Алматы с частотой 4 рейса в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.
«Открытие авиасообщения между Казахстаном и Таиландом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», — подчеркивается в сообщении.