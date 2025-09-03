Калининградстат вновь сообщил о росте зарплаты жителей области

По информации службы государственной статистики, за год зарплата увеличилась на 18,9%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2025 года составила 106,3% к уровню июня 2024 года и 105,1% — к уровню мая 2025 года», — добавил Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-июне, составила 73 692 ₽ (+17,7% за год).