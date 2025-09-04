Ричмонд
Нацбанк заметно повысил курс доллара и курс евро на 4 сентября

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 4 сентября, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 4 сентября, четверг. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля увеличились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, в четверг, 4 сентября, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9875 белорусского рубля, 1 евро — 3,4821 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6955 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 3 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали тяжелее в валютной корзине. Ощутимее при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0107 белрубля, курс евро стал выше на 0,0181 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0008 белрубля.

