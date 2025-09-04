«Росатом» в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. «Росатом» планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году», — сказал Лихачев на сессии «Электроэнергия для развития Дальнего Востока» Восточного экономического форума.
«А до конца года появится новое юридическое лицо — приморский филиал концерна “Росэнергоатом”, — добавил Лихачев. “Росэнергоатом” (электроэнергетический дивизион “Росатома”) является оператором российских АЭС.
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока № 1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока № 2 планируется на 2035 год.
