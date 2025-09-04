«Росатом» в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье

Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока № 1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока № 2 планируется на 2035 год.