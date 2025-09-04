Ричмонд
В Перми расселили более 100 человек из двух аварийных домов

Общая площадь расселенных жилых помещений составила около 2 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми расселили два многоквартирных аварийных дома. Жильцы домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое жилье.

В аварийном доме на ул. Щербакова, 26 находится 31 жилое помещение. На общей площади 1028,3 кв. метра проживали 74 жильца. В доме на ул. Бригадирская, 2 из 21 помещения на площади 718,9 кв. метров расселили 40 жильцов.

До конца 2026 года в Перми планируют расселить еще 20 аварийных домов. В аварийном жилье проживают около 600 человек.

В городском управлении жилищных отношений на ул. Горького, 18 жители аварийных домов могут получить консультацию по вопросам расселения и порядке получения возмещения.

В Пермском крае за шесть лет расселили более 55,5 тысячи жителей региона.