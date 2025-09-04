Балынин: средняя пенсия у работающих россиян выросла почти на 20% за год

«Если мы сравним средний размер пенсии по старости на 1 июля 2025 года и на 1 июля 2024 года, то увидим, что они стали выше на 11,74% (с 22,46 тыс. рублей до 25,1 тыс. рублей). При этом у работающих пенсионеров пенсия по старости увеличилась на 18,94% (с 18,57 тыс. рублей до 22,09 тыс. рублей), а у неработающих — на 10,32% (с 23,41 тыс. рублей до 25,83 тыс. рублей)», — отметил экономист.