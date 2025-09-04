Балынин: средняя пенсия у работающих россиян выросла почти на 20% за год

Темп роста пенсий за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 год превышает уровень инфляции, у работающих пенсионеров выплаты выросли почти на 20%. Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если мы сравним средний размер пенсии по старости на 1 июля 2025 года и на 1 июля 2024 года, то увидим, что они стали выше на 11,74% (с 22,46 тыс. рублей до 25,1 тыс. рублей). При этом у работающих пенсионеров пенсия по старости увеличилась на 18,94% (с 18,57 тыс. рублей до 22,09 тыс. рублей), а у неработающих — на 10,32% (с 23,41 тыс. рублей до 25,83 тыс. рублей)», — отметил экономист.
Пенсии растут темпами, превышающими уровень инфляции, причём у работающих пенсионеров темпы роста размеров пенсионного обеспечения в два опережают уровень инфляции, подчеркнул Балынин.
«В первую очередь, такой рост обусловлен возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, размер которой рассчитывается от более высокого размера пенсий (от суммы, учитывающей все индексации), что оказывает положительное влияние на рост сумм пенсионных выплат гражданам. Также свой позитивный вклад вносит дополнительная корректировка размеров страховых пенсий работающим пенсионерам, проводимая ежегодно в августе в связи с тем, что они продолжают свою трудовую деятельность и за них продолжают уплачиваться страховые взносы», — пояснил эксперт.
