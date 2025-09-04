«Готова взять повышенные обязательства»: замминистра экологии РФ оценил работу СГК в Красноярске

С момента включения Красноярска в федеральный проект в 2018 году, СГК инвестировала в модернизацию объектов теплоснабжения города более 54 млрд рублей. Ключевые изменения происходят на двух теплоисточниках. На Красноярской ТЭЦ-1 завершается самая масштабная экологическая модернизация: уже возведена новая дымовая труба высотой 275 метров и введены в эксплуатацию 11 из 15 современных электрофильтров с эффективностью очистки свыше 99%. После завершения в 2026 году работ выбросы станции по твердым частицам сократятся на 80%.
На Красноярской ТЭЦ-3, где побывал замминистра, в этом году планируется запуск второго энергоблока. Это почти вдвое увеличит мощность станции, укрепит надежность энергосистемы краевой столицы и Сибири в целом. Вместе с блоком в работу введут еще один высокоэффективный электрофильтр.
По итогам визита Максим Корольков отметил, что СГК не только выполняет взятые на себя обязательства по снижению выбросов на 20%, но и готова повысить цели для дальнейшего улучшения качества воздуха в городе.
«СГК — первая из компаний города, которая оснастила все свои источники системами автоматического контроля, опережая требования закона. Сейчас данные уже передаются в пилотном режиме, и это демонстрирует, что эффекты по снижению выбросов остаются не на бумаге, а объективно подтверждены данными технологического контроля», — заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ.
Значительный вклад в оздоровление атмосферы вносит и программа по замещению неэкологичных котельных. В Красноярске уже закрыто 37 таких объектов, которые являлись низкими источниками загрязнения. Потребители переключены на мощности ТЭЦ, оснащенных современным газоочистным оборудованием.
Помимо модернизации крупных станций, СГК реализует и другие проекты. Так, совместно с «Россети Сибирь» продолжается перевод частного сектора на экологичное электроотопление по субсидированному тарифу: к уже подключенным 110 домам в этом году добавятся еще 520. Экологический эффект превысит 2,5 тысячи тонн в год. Важно отметить, что красноярцы могут установить в своих домах не только электрокотлы, но и автоматизированные твердотопливные котлы. Такая программа тоже активно реализуется в краевой столице при поддержке правительства края. По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, в городе на экологичные виды отопления уже переведены около 2,6 тысяч домовладений, и работа будет продолжена.
«Красноярский край — в лидерах программы по экологизации частного сектора. Здесь реализуются уникальные технологические решения в этом направлении. Думаю, что уже этой зимой эффект от мероприятий будет очевиден. Успешный опыт Красноярска уже используется и в новых городах-участниках проекта “Чистый воздух”, — подчеркнул Максим Корольков.
Также в рамках проекта «Сибирь заряжает» в Красноярске создана одна из крупнейших в стране сетей для электромобилей, которая насчитывает уже 62 зарядные станции и будет расширяться до 100. Красноярск входит в тройку городов миллионников по числу размещенных установок.
«Мы планомерно выполняем все взятые на себя обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду и подходим к этому комплексно. Многочисленные проекты Компании позволили снизить выбросы на 11 тысяч тонн, и мы продолжим движение в этом направлении», — подчеркнул Олег Бубновский.