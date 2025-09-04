«Готова взять повышенные обязательства»: замминистра экологии РФ оценил работу СГК в Красноярске

Помимо модернизации крупных станций, СГК реализует и другие проекты. Так, совместно с «Россети Сибирь» продолжается перевод частного сектора на экологичное электроотопление по субсидированному тарифу: к уже подключенным 110 домам в этом году добавятся еще 520. Экологический эффект превысит 2,5 тысячи тонн в год. Важно отметить, что красноярцы могут установить в своих домах не только электрокотлы, но и автоматизированные твердотопливные котлы. Такая программа тоже активно реализуется в краевой столице при поддержке правительства края. По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, в городе на экологичные виды отопления уже переведены около 2,6 тысяч домовладений, и работа будет продолжена.