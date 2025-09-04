Эксперт предупредила о рисках для рубля: какие факторы угрожают курсу российской валюты

Большинство факторов, оказывающих влияние на курс национальной валюты, в настоящее время действуют против рубля. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова в беседе с агентством «Прайм». При этом она отметила, что это не означает неизбежности резкого обвала.
Среди ключевых обстоятельств, оказывающих давление на рубль, эксперт выделила традиционный для осеннего периода рост импортных операций. Также негативное влияние оказывает отмена валютных ограничений для экспортеров и нестабильная динамика цен на сырьевых рынках. Существенную роль играют и геополитические факторы, в частности прогресс или его отсутствие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
Горбунова выразила уверенность, что у Центрального банка России имеются все необходимые ресурсы и инструменты для предотвращения резкого ослабления национальной валюты. Она рекомендовала гражданам воздержаться от импульсивных покупок наличной иностранной валюты, поскольку такие операции осуществляются по менее выгодному банковскому курсу вместо биржевого.
Прежде профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко отмечал, что ослабление рубля до уровня 100 рублей за доллар может произойти при сочетании нескольких факторов.