Эксперт предупредила о рисках для рубля: какие факторы угрожают курсу российской валюты

Большинство факторов, оказывающих влияние на курс национальной валюты, в настоящее время действуют против рубля. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова в беседе с агентством «Прайм». При этом она отметила, что это не означает неизбежности резкого обвала.