В Иркутске ремонтируют улицу Ширямова по нацпроекту

«Проект рассчитан на два года — с 2025-го по 2026-й: это обусловлено выполнением комплексного ремонта, который включает не только замену покрытия, но и полное обновление всей сопутствующей инфраструктуры. Это позволит избежать необходимости вскрывать асфальт в последующие годы. Мы просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые нужны для создания качественной дорожной сети», — сообщил исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин.