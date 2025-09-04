В Иркутске ремонтируют улицу Ширямова по нацпроекту

Его проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По поручению мэра Руслана Болотова ход работ проверил исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства администрации Сергей Гаврин.
Ремонт участка улицы Ширямова от дома № 13 до дома № 196 протяженностью более 1,6 км рассчитан на 2 года.
В 2025-м работы ведутся на двух полосах по направлению к аэропорту. Здесь полностью заменят ливневую канализацию, сделают дополнительные полосы на подходах к аэропорту, обустроят тротуары и обновят проезжую часть. Сейчас подрядчик ждет поставку новых опор освещения, они будут установлены за границами тротуаров. Существующие опоры уберут с пешеходной зоны, сообщает пресс-служба администрации города.
После завершения основных работ подрядчик выполнит благоустройство территории. Запланировано восстановление зеленой зоны, установка новых светофоров, знаков, пешеходных ограждений и тактильной плитки, а также нанесение разметки износостойким термопластиком.
В 2026 году работы будут выполнять на двух полосах в сторону Байкальского кольца. МУП «Водоканал» реконструирует более полукилометра водоводов диаметром 400 и 1000 мм. Также будет проведено обустройство тротуаров и проезжей части.
«Проект рассчитан на два года — с 2025-го по 2026-й: это обусловлено выполнением комплексного ремонта, который включает не только замену покрытия, но и полное обновление всей сопутствующей инфраструктуры. Это позволит избежать необходимости вскрывать асфальт в последующие годы. Мы просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые нужны для создания качественной дорожной сети», — сообщил исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин.