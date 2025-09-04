Ричмонд
Греф: ключевая ставка ЦБ для оживления экономики должна быть на уровне 12%

Он подчеркнул, что ЦБ РФ сделает все возможное, чтобы не допустить перехода экономики РФ в рецессию.

Источник: Аргументы и факты

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к концу 2025 года ключевая ставка, по внутренним прогнозам банка, составит около 14%.

По его мнению, этого уровня недостаточно для ускорения экономического роста — для заметного оживления показатель должен опуститься до 12% и ниже.

Он также выразил уверенность, что Банк России предпримет все меры для предотвращения рецессии, а во второй половине года ситуация будет более благоприятной.

Ранее заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин предупредил, что преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики обернется для бюджета дополнительными расходами в будущем.

