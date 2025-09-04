Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года

Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых.