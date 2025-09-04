Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года

Греф: при снижении ставок будет плавное снижение курса рубля.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса… По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», — сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года.

По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.

Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых.

При этом ЦБ уточнил «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

ВЭФ-2025 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше