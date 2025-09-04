Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса… По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», — сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года.
По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых.
При этом ЦБ уточнил «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
