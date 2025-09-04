Для нового ташкентского аэропорта выделено свыше 1300 гектаров земли на стыке двух районов Ташкентской области

Как сообщили в ташкентском областном управлении Кадастрового агентства, для этих целей уже выделено свыше 1309 гектаров земли на границе Уртачирчикского и Куйичирчикского районов: 790,7 га — в Уртачирчикском и 519 га — в Куйичирчикском районе.
Точная локация будущего аэропорта пока не разглашается, однако, как ранее уточнял министр транспорта Ильхом Махкамов, объект разместят примерно в 17 километрах от действующего аэропорта, к югу от Ташкента. Новый участок расположен рядом с трассой Ташкент-Самарканд и вблизи будущей платной скоростной автомагистрали в том же направлении. Это позволит интегрировать аэропорт в ключевую транспортно-логистическую сеть, обеспечив удобное сообщение как с городом, так и с регионами.
Как сообщил председатель правления Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев, сейчас ведётся рассмотрение предложений от иностранных компаний по строительству аэропорта на условиях государственно-частного партнёрства. По его словам, действующий аэропорт столицы уже сегодня близок к пределу своих возможностей: он способен обслуживать до 11 миллионов пассажиров в год, выполнять 17 взлётов и посадок в час и размещать до 70 самолётов одновременно. Несмотря на периодическую реконструкцию и расширение инфраструктуры, нагрузка на объект продолжает расти.
Международные консультанты прогнозируют, что к 2030 году пассажиропоток вырастет до 15 миллионов человек в год. Это может привести к дополнительной перегрузке действующего аэропорта, который, к тому же, расположен в городской черте — из-за чего возникают транспортные заторы, а плотная застройка не позволяет расширять существующую инфраструктуру и увеличивать количество манёвров для воздушных судов.
Согласно предварительным планам, новый аэропорт на первом этапе сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год, принимать и обслуживать одновременно до 169 самолётов и обеспечивать более 40 взлётов и посадок в час. Ожидается, что проект станет ключевым элементом модернизации авиационной инфраструктуры страны и позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки в долгосрочной перспективе.