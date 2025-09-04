Для нового ташкентского аэропорта выделено свыше 1300 гектаров земли на стыке двух районов Ташкентской области

Как сообщил председатель правления Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев, сейчас ведётся рассмотрение предложений от иностранных компаний по строительству аэропорта на условиях государственно-частного партнёрства. По его словам, действующий аэропорт столицы уже сегодня близок к пределу своих возможностей: он способен обслуживать до 11 миллионов пассажиров в год, выполнять 17 взлётов и посадок в час и размещать до 70 самолётов одновременно. Несмотря на периодическую реконструкцию и расширение инфраструктуры, нагрузка на объект продолжает расти.