В электротранспорте Красноярска проезд подорожал до 46 рублей

4 сентября в троллейбусах, трамваях и электробусах Красноярска стоимость проезда выросла до 46 рублей. Накануне соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Алексей Шувалов.
Следующее повышение цен на проезд в городе будет не раньше 1 января 2027 года.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Красноярске подорожал проезд в автобусах — теперь пассажиры платят 48 рублей за билет.
Этим летом министерство тарифной политики опубликовало приказ, согласно которому стоимость проезда в общественном транспорте станет увеличиваться автоматически каждый год в зависимости от уровня инфляции.