Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В электротранспорте Красноярска проезд подорожал до 46 рублей

В троллейбусах, трамваях и электробусах Красноярска 4 сентября выросла стоимость проезда.

Источник: Комсомольская правда

4 сентября в троллейбусах, трамваях и электробусах Красноярска стоимость проезда выросла до 46 рублей. Накануне соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Алексей Шувалов.

Следующее повышение цен на проезд в городе будет не раньше 1 января 2027 года.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Красноярске подорожал проезд в автобусах — теперь пассажиры платят 48 рублей за билет.

Этим летом министерство тарифной политики опубликовало приказ, согласно которому стоимость проезда в общественном транспорте станет увеличиваться автоматически каждый год в зависимости от уровня инфляции.