Разработан проект строительства крематория на Северном кладбище

В июне прошлого года стало известно, что проектом создания быстровозводимого крематория на Северном кладбище Перми займется краевой оператор АО «ПРО ТКО» через механизм приоритетного инвестпроекта. При этом оператор ТКО будет заниматься возведением крематория, а городская администрация предоставит земельный участок. Строительство предполагалось разделить на несколько этапов, а первый этап завершить в 2024—2025 годах. К этому времени ТКО должно было построить сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания.