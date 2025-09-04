Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской области

А вот некоторые продукты питания подешевели. Наблюдается, в частности, сезонное снижение цен на овощи. Например, свекла стала стоить меньше на 6% (33 рубля за кг). Подорожали в то же время огурцы — на 3,46% (120,27 рубля за кг).