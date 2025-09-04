Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской области

Средняя стоимость десятка выросла до 64,32 рубля. До начала осени, напомним, яйца все время падали в цене.
Также выросли цены на свинину — на 1,07% (393,44 рубля за кг), колбасу полукопченую и варено-копченую — на 1,66% (572,26 рубля).
А вот некоторые продукты питания подешевели. Наблюдается, в частности, сезонное снижение цен на овощи. Например, свекла стала стоить меньше на 6% (33 рубля за кг). Подорожали в то же время огурцы — на 3,46% (120,27 рубля за кг).
Стали доступнее яблоки. За неделю цена на эти фрукты снизилась на 10%, однако стоимость яблок все равно немаленькая — 114 рубля за килограмм. Дешевле теперь можно купить и подсолнечное масло, которое снизилось в цене на 1,2% (127,68 рубля).