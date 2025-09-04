Судьбу исторического центра Владивостока назвали на ВЭФ

«КРТ в данном случае позволяет вовлекать территории в оборот. При этом в КРТ нет невозможности работы с объектами культурного наследия, вовлечения их в хозяйственный оборот. Более того, на мой взгляд, именно этот инструмент сегодня является практически единственным, который позволит в городском центре комплексно преобразовывать пространства. И делать так, чтобы и инвесторам, и городу, и жителям это было выгодно и интересно», — считает Кирилл Солгалов.