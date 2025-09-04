Ричмонд
Судьбу исторического центра Владивостока назвали на ВЭФ

Новые стратегии оживления старого города обсудили на площадке «Урбан Хаб» на полях Восточного экономического форума, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По мнению экспертов, именно возрождение исторического центра открывает огромные перспективы для будущего городов. Оно способно придать городам качественную среду обитания, вернуть жизнь старым улицам, привлечь инвесторов и бизнесменов, сформировать новую культурную идентичность и уникальное общественное пространство.

Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал о том, что работа по развитию исторического центра города ведется большой командой совместно с правительством Приморского края и правительством РФ. И один из ее результатов можно будет увидеть уже в этом году. Улица Мордовцева сейчас благоустраивается с комплексным подходом и приобретет вид общественного пространства и дороги с односторонним движением с улицы Алеутской в сторону Океанского проспекта.

Администрация Владивостока организует работу, исходя из принципов единого дизайн-кода, перераспределения туристических пешеходных потоков в центре города в новые точки притяжения, создания связи между дворовыми территориями и благоустройства общественных пространств.

Обновляя в этом году участок набережной Спортивной гавани в районе улицы Батарейной, городские власти взяли обратную связь от жителей города. А чего же они хотят? Больше озеленения, крупномеров (взрослых деревьев), теневых навесов.

«Мы постараемся ответить на максимум задач, которые ставят перед нами жители города», — подчеркнул Константин Шестаков.

Главный архитектор SPI Planning Group Кирилл Солгалов в качестве одного из механизмов развития городского исторического центра назвал комплексное развитие территорий (КРТ).

«КРТ в данном случае позволяет вовлекать территории в оборот. При этом в КРТ нет невозможности работы с объектами культурного наследия, вовлечения их в хозяйственный оборот. Более того, на мой взгляд, именно этот инструмент сегодня является практически единственным, который позволит в городском центре комплексно преобразовывать пространства. И делать так, чтобы и инвесторам, и городу, и жителям это было выгодно и интересно», — считает Кирилл Солгалов.

Как заметил Константин Шестаков, принципы комплексного развития территорий в историческом центре использовать нужно очень деликатно. В том числе, учитывая нахождение здесь значительного количества объектов культурного наследия. По его мнению, историческое наследие необходимо оставить, сохранить и укрепить.

На первом этапе реализации городского мастер-плана предполагается облагородить площадь исторического центра Владивостока в 50 га, реконструируя 11 улиц и благоустроив 16 общественных пространств.