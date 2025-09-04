Судьбу исторического центра Владивостока назвали на ВЭФ

По мнению экспертов, именно возрождение исторического центра открывает огромные перспективы для будущего городов. Оно способно придать городам качественную среду обитания, вернуть жизнь старым улицам, привлечь инвесторов и бизнесменов, сформировать новую культурную идентичность и уникальное общественное пространство.
Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал о том, что работа по развитию исторического центра города ведется большой командой совместно с правительством Приморского края и правительством РФ. И один из ее результатов можно будет увидеть уже в этом году. Улица Мордовцева сейчас благоустраивается с комплексным подходом и приобретет вид общественного пространства и дороги с односторонним движением с улицы Алеутской в сторону Океанского проспекта.
Администрация Владивостока организует работу, исходя из принципов единого дизайн-кода, перераспределения туристических пешеходных потоков в центре города в новые точки притяжения, создания связи между дворовыми территориями и благоустройства общественных пространств.
Обновляя в этом году участок набережной Спортивной гавани в районе улицы Батарейной, городские власти взяли обратную связь от жителей города. А чего же они хотят? Больше озеленения, крупномеров (взрослых деревьев), теневых навесов.
«Мы постараемся ответить на максимум задач, которые ставят перед нами жители города», — подчеркнул Константин Шестаков.
Главный архитектор SPI Planning Group Кирилл Солгалов в качестве одного из механизмов развития городского исторического центра назвал комплексное развитие территорий (КРТ).
«КРТ в данном случае позволяет вовлекать территории в оборот. При этом в КРТ нет невозможности работы с объектами культурного наследия, вовлечения их в хозяйственный оборот. Более того, на мой взгляд, именно этот инструмент сегодня является практически единственным, который позволит в городском центре комплексно преобразовывать пространства. И делать так, чтобы и инвесторам, и городу, и жителям это было выгодно и интересно», — считает Кирилл Солгалов.
Как заметил Константин Шестаков, принципы комплексного развития территорий в историческом центре использовать нужно очень деликатно. В том числе, учитывая нахождение здесь значительного количества объектов культурного наследия. По его мнению, историческое наследие необходимо оставить, сохранить и укрепить.
На первом этапе реализации городского мастер-плана предполагается облагородить площадь исторического центра Владивостока в 50 га, реконструируя 11 улиц и благоустроив 16 общественных пространств.