Вице-премьер Сивак сказал, для кого прежде всего будут строить арендные квартиры

Стало известно, для кого в Беларуси будет строиться арендное жилье, пишет БелТА.
Так, по словам премьер-министра Анатолия Сивака, в Беларуси поставлена задача выделять арендное жилье на достаточно льготных условиях и для самых востребованных специалистов.
— Мы ставим задачу выделить арендное жилье на условиях, достаточно льготных, для востребованных в коллективах кадров, качественных, дающих хороший результат, — сообщил он.
Вице-премьер добавил, что планы по строительству арендного жилья в регионах выполняются в полном объеме, но в каждом районе существует своя специфика.
— Где-то планы выполняются, где-то перевыполняются, — заметил он.
Но также Сивак сказал и о проблеме, когда построенные арендные квартиры остаются незаселенными. Порой такая проблема возникает, когда арендное жилье строится под определенные специальности, представители которых еще не появились на рабочих местах. И потребовал, чтобы случаи с пустующим арендным жильем были минимизированы.
Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».
Еще сообщали, что в Беларуси каждая десятая государственная арендная квартира пустует.