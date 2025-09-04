Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Сивак сказал, для кого прежде всего будут строить арендные квартиры

Вице-премьер Сивак сообщил, кому в Беларуси построят арендное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, для кого в Беларуси будет строиться арендное жилье, пишет БелТА.

Так, по словам премьер-министра Анатолия Сивака, в Беларуси поставлена задача выделять арендное жилье на достаточно льготных условиях и для самых востребованных специалистов.

— Мы ставим задачу выделить арендное жилье на условиях, достаточно льготных, для востребованных в коллективах кадров, качественных, дающих хороший результат, — сообщил он.

Вице-премьер добавил, что планы по строительству арендного жилья в регионах выполняются в полном объеме, но в каждом районе существует своя специфика.

— Где-то планы выполняются, где-то перевыполняются, — заметил он.

Но также Сивак сказал и о проблеме, когда построенные арендные квартиры остаются незаселенными. Порой такая проблема возникает, когда арендное жилье строится под определенные специальности, представители которых еще не появились на рабочих местах. И потребовал, чтобы случаи с пустующим арендным жильем были минимизированы.

Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».

Еще сообщали, что в Беларуси каждая десятая государственная арендная квартира пустует.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше