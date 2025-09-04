В технопарк «Жигулевская долина» пришли 12 новых резидентов

Новые резиденты технопарка занимаются информационными технологиями, искусственным интеллектом, экологией и инжинирингом. Они получат льготное размещение в офисах, производственных и лабораторных помещениях. Также им предоставят возможность проводить мероприятия в конгресс-центре, информационную поддержку и окажут помощь в регистрации интеллектуальной собственности.