«Санта Бремор» получит налоговые льготы для инвестиций в крупный город Беларуси

Правительство Беларуси гарантировало налоговые льготы компании «Санта Бремор», которая инвестирует в Брест. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, постановление уполномочило Брестский облисполком на подписание от имени Республики Беларусь инвестиционных договоров, а также на координацию их исполнения.
Так, в планах компании «Санта Бремор» в период с 2025 по 2032 годы инвестировать минимум 93 миллиона белорусских рублей на реконструкцию в Бресте цеха № 4 по переработке рыбной продукции. И еще в течение 10 лет компания намерена построить в Бресте производственный комплекс, затратив на это 100 миллионов рублей.
При этом правительство предоставит «Санта Бремор» гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства в порядке и на условиях, определенных законом об инвестициях.
