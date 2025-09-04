Ричмонд
«Санта Бремор» получит налоговые льготы для инвестиций в крупный город Беларуси

Компания «Санта Бремор» инвестирует в крупный город Беларуси под гарантию правительства.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси гарантировало налоговые льготы компании «Санта Бремор», которая инвестирует в Брест. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В частности, постановление уполномочило Брестский облисполком на подписание от имени Республики Беларусь инвестиционных договоров, а также на координацию их исполнения.

Так, в планах компании «Санта Бремор» в период с 2025 по 2032 годы инвестировать минимум 93 миллиона белорусских рублей на реконструкцию в Бресте цеха № 4 по переработке рыбной продукции. И еще в течение 10 лет компания намерена построить в Бресте производственный комплекс, затратив на это 100 миллионов рублей.

При этом правительство предоставит «Санта Бремор» гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства в порядке и на условиях, определенных законом об инвестициях.

Еще вице-премьер Сивак сказал, для кого прежде всего будут строить арендные квартиры.

Тем временем Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами.