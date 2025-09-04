«Санта Бремор» получит налоговые льготы для инвестиций в крупный город Беларуси

Так, в планах компании «Санта Бремор» в период с 2025 по 2032 годы инвестировать минимум 93 миллиона белорусских рублей на реконструкцию в Бресте цеха № 4 по переработке рыбной продукции. И еще в течение 10 лет компания намерена построить в Бресте производственный комплекс, затратив на это 100 миллионов рублей.